Motores Fernando Barreiros “quer chegar ao fim da Africa Eco Race na melhor posição possível” Por

Fernando Barreiros possui alguma experiência em África, mas com participações que já aconteceram há uns anos esta incursão no Africa Eco Race é mesmo a primeira em vários sentidos.

Juntamente com o seu navegador, Nuno Barreiros, a ambição do piloto da Isuzu D-Max laranja passa “por chegar ao fim e conseguir a melhor classificação possível”.

Foto: AIFA

De facto, as últimas participações no continente africano aconteceram há mais de uma década, pelo que Fernando Barreiros não vê isso como uma experiência importante para esta estreia no Africa Eco Race.

“Fiz apenas o Rali da Tunísia (1994) e o Dakar (2006), e como foram espaçadas no tempo esta participação é como se fosse a primeira. Os objetivos são exclusivamente os de chegar ao fim. A ambição é de uma classificação satisfatória”, começa por dizer o piloto da Isuzu.

O título ibérico de T2 diz bem da perseverança de Fernando Barreiros. “A estratégia é sempre a mesma. Só chegando ao fim das provas é que podemos ter um bom resultado. Arriscar quando é preciso e saber dosear o andamento quando o resultado final é o mais importante”, diz explicando a ‘receita’.

Participar num desafio como é o Africa Eco Race exigiria, à partida, uma preparação física exigente, mas o piloto da Isuzu laranja referiu que nesse capítulo não teve de fazer nada de diferente: “Não me preparo de nenhuma forma especial. Fisicamente a minha profissão já me dá alguma resistência física. De resto é desfrutar e seguir o ditado de que correr por gosto não cansa”.

Do seu navegador Fernando Barreiros não exige mais do que a si próprio: “Aquilo que espero de mim. Fazer o melhor que podermos e aprender o mais possível”.

Sobre a prova do próximo mês de janeiro o piloto sabe que pode esperar um evento difícil. “Espero encontrar todas aquelas dificuldades que encontrei no Dakar. Cansaço, muita areia e, acima de tudo, uma boa condução”, remata.