Motores Fernando Barreiros mantém liderança na Taça Ibérica Por

Fernando Barreiros ficou mais próximo de se sagrar campeão ibérico de todo-o-terreno T2. O piloto da Isuzu D-Max foi quarto da categoria na Baja TT de Idanha-a-Nova e manteve assim a liderança da competição que abrange provas em Portugal e Espanha.

Nesta que foi a penúltima prova da Taça Ibérica, Fernando e Nuno Barreiros deu sequência a uma série de bons resultados como a foi a vitória na competição no Rally Mar de Olivos (Jaen) e o quinto posto da categoria T2 na Baja de Aragon.

O cancelamento da Baja TT Rota Douro Verde adiou para a Baja Portalegre 500 o final desta competição, pelo que Fernando Barreiros está a uma jornada de alcançar o título de campeão da categoria T2 da Taça Ibérica.

Apesar do segundo lugar alcançado no prólogo, em Idanha-a-Nova revelou-se particularmente dura para o piloto que teve alguns problemas logo no primeiro dia de prova que foram resolvidos pelos mecânicos da Prolama.

“Continuamos a consolidar a nossa liderança na Taça e pelas nossas contas faltam-nos apenas 12 pontos, que correspondem a um 10º lugar, para sermos campeões. Esta corrida foi difícil e muito dura”, referiu Fernando Barreiros.

Para o piloto da Isuzu D-Max foi importante o trabalho de equipa: “Conseguimos acabar a corrida com esforço e quero agradecer aos mecânicos que trabalharam durante toda a noite na carrinha pois foi graças a eles que conseguimos terminar a corrida. Quero ainda deixar uma palavra de agradecimento aos nossos patrocinadores que nos têm acompanhado neste desafio”.