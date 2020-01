Motores Fernando Barreiros já na Mauritânia Por

Fernando e Nuno Barreiros já chegaram à Mauritânia, onde prossegue a 12ª edição do Africa Eco Race.

A equipa portuguesa da Isuzu D-Max preparada pela Prolama mantém a sua determinação em concluir a prova, que hoje teve a sua exta etapa.

Não obstante os problemas sentidos nos primeiros setores seletivos do evento, ainda em território marroquino, nomeadamente do foro mecânico, obrigando Fernando e Nuno Barreiros a ficarem ‘presos’ no deserto devido a problemas de transmissão, a dupla lá prossegue o rali.

E como recompensa da sua abnegação dos dois portugueses o terceiro lugar entre os T2 na quinta etapa do Africa Eco Race, a primeira prova que Fernando Barreiros disputa em solo africano. Não tem sido fácil, mas destaca que o mais importante é concluir o evento.

“Esta competição tem sido de grande aprendizagem para mim. Fico muito contente por chegar ao dia de descanso e estou cheio de vontade de regressar porque penso que poderei vir a ter condições para disputar a vitória no T2”, salienta o piloto da Isuzu laranja.

Fernando Barreiros garante estar a assimilar tudo o que lhe vai acontecendo: “Este ano vamos usar toda a aprendizagem que estamos a tirar para chegar ao fim. É uma corrida muito gira com uma organização excelente. Há que ter uma adaptação a este tipo de prova porque uma coisa é vir aqui em passeio e outra completamente diferente é estar em competição”.

“Mas, é uma prova que me está a deixar apaixonado. Apesar do cansaço dos últimos dias sinto-me muito bem. Esperamos agora ter uma semana mais tranquila e recuperar para podermos cumprir com o objetivo que é terminar a corrida”, acrescenta o piloto português, que espera estar à partida da sétima especial, na tirada que liga Chami e Aidzidine, uma vila localizada entre Akjoujt e Atar.

Este setor seletivo de 477,95 será cumprido quase na totalidade fora de pista e, portanto, inclui navegação pura sem nenhuma rota existente. Esta etapa será variada e inclui travessias de dunas e uma última parte relativamente rolante, mas ainda forte na navegação.