Fernando Barreiros inicia ‘aventura’ no Africa Eco Race

Fernando e Nuno Barreiros iniciaram a sua grande ‘aventura’ no Africa Eco Race 2020, onde o grande objetivo é concluir a prova.

O piloto da Isuzu D-Max T2 # 225 preparada e assistida pela equipa Prolama e o seu irmão navegador seguiram no ‘ferry’ que os levou até Tanger, ponto onde se inicia a primeira etapa desta 12ª edição do evento.

Pela frente Fernando e Nuno Barreiros têm 6500 quilómetros e certamente muitas dificuldades a superar. Um desafio que estão ansiosos por enfrentar, mostrando-se confiantes de que conseguiram atingir o Lago Rosa, em Dakar, onde terminará mais este Africa Eco Race.

Depois das verificações técnicas e administrativas e o ‘briefing’ no Mónaco, Fernando Barreiros já só pensa em pisar as pistas desérticas do norte de África: “Estamos cada vez mais próximos de iniciar o Africa Eco Race. Correu tudo como previsto nas verificações e estamos neste momento no ‘ferry’ que nos vai levar até Marrocos onde iremos realizar, já amanhã, a primeira etapa desta prova”.

“Já tivemos o primeiro briefing e estamos preparados para a especial de amanhã. Estamos todos bastante entusiasmados e acreditamos que será uma grande corrida”, referiu ainda o piloto português, que vai enfrentar uma arimeira etapa da prova que conta com um pequeno setor seletivo que determinará a ordem de partida para o dia seguinte. Após este aquecimento, os participantes seguirão para o acampamento de Tarda.