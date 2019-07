Motores Fernando Barreiros garante pódio e reforça liderança do Troféu Ibérico de TT Por

Fernando e Nuno Barreiros podem ter encontrado diversos contratempos na Baja de Aragon, mas conseguiram um pódio em T2 que lhes permitiu reforçar a liderança no Troféu Ibérico de Todo-o-Terreno.

Aos comandos da Isuzu D-Max da Prolama, a dupla portuguesa logrou nesta segunda jornada do troféu, disputada na região espanhola de Teruel, atingir os seus objetivos, mas contrariamente ao que tinha sucedido no Rally Mar de Olivos, nem tudo lhe correu de feição.

“Depois dos percalços que afetaram a nossa corrida no primeiro dia conseguimos imprimir no terceiro setor desta Baja de Aragón um bom andamento e realizar o segundo melhor tempo. Provámos que em condições normais estaríamos em condições de disputar a vitória com os nossos diretos adversários”, começa por referir Fernando Barreiros.

Ciente das dificuldades, o piloto da Isuzu D-Max nunca ‘baixou os braços’, o que fez toda a diferença: “Sabíamos todavia que seria praticamente impossível recuperar o tempo perdido na véspera e que o mais importante era chegar ao fim porque isso nos permitiria manter e reforçar a liderança da Taça Ibérica”.

“Se chegar ao fim foi felizmente conseguido e num terceuro lugar, o infortúnio continuou, todavia, na derradeira especial quando ainda não estava percorrido um quilómetro e a nossa Isuzu tombou numa zona muito cavada pela passagem dos camiões. Demorámos quase meia hora até retomar a corrida mas daí até ao fim conseguimos felizmente andar bem e divertirmo-nos. São assim as corridas. Melhores dias virão”, acrescentou Fernando Barreiros.

O piloto português pensa agora na próxima ronda da Taça Ibérica, que se disputa em Portugal, quando em finais de setembro se disputar a Baja TT Idanha-a-Nova organizada pela Escuderia Castelo Branco.