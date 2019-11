Motores Fernando Barreiros confirma participação na Africa Eco Race Por

Depois de se ter sagrado Campeão Ibérico de Todo-o-Terreno, Fernando Barreiros confirmou que vai participar na Africa Eco Race, uma das mais exigentes competições da disciplina.

Desta forma o piloto da Isuzu D-Max vai alinhar numa prova que utiliza o percurso original do Rali Dakar, atravessando Marrocos e a Mauritãnia para terminar no Lac Rose, junto à capital do Senegal.

O evento, que vai já na 12ª edição e é liderado pelo ex-piloto Jean-Louis Schlesser e delineado por René Metge, arranca no Mónaco a 5 de janeiro e vai terminar em Dakar a 19 de janeiro.

Fernando Barreiros, que é navegado por Nuno Barreiros, vai participar na Afica Eco Race inscrito na categoria T2, estando bastante entusiasmado: “A conquista do título (Ibérico) lançou-nos para novos desafios e também nos abriu algumas portas. Foi um esforço grande, mas atingimos o objetivo”.

“Sempre quisemos fazer o Africa Eco Race, mas só agora conseguimos reunir as condições necessárias para disputar esta prova que é um marco em termos de corridas internacionais de todo-o-terreno em África”, prossegue o piloto de Isuzu laranja.

Fernando Barreiros parece pronto para um desafio que é muito diferente das competições na Penísula Ibérica: “Temos vindo a preparar-nos da melhor forma possível com treino físico de modo a poder enfrentar as inúmeras dificuldades que nos esperam, mas estamos muito motivados e expectantes, não só pelo carácter de novidade da situação, mas também pelas características muito peculiares que esta reúne”.

“É uma competição dura e exigente que queremos cumprir na integra e a nossa meta será chegar a Dakar no dia 19 de janeiro”, conclui o piloto português, que pela frente terá mais de 4000 km disputados ao cronómetro numa grande variedade de percursos essencialmente de areia e dunas e com uma das etapas em ronde. O dia de descanso será realizado em Dakhla, sendo que a final decorrerá no Lac Rose onde será realizada também a entrega de prémios.