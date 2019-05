Motores Fernando Barreiros começa Rally Mar de Olivos com o ‘pé direito’ Por

Fernando e Nuno Barreiros não podiam pedir melhor regresso às competições de todo-o-terreno, já que venceram a categoria T2 do prólogo do Rally Mar de Olivos, em Jaen (Espanha).

A dupla portuguesa da Isuzu D-Max inscrita na classe T2, preparada e assistida pela Prolama – disputam esta prova que é a primeira a das quatro etapas do Troféu Ibérico 2019 que se propõem conquistar.

Fernando Barreiros cumpriu o prólogo de seis quilómetros em menos 31 segundos que o segundo mais rápido dos T2 e menos 51 segundos que o terceiro classificado.

No final do prólogo Fernando Barreiros mostrou-se satisfeito com o seu desempenho: “A prova começou bem, sem erros de parte a parte, mas o piso estava muito escorregadio, traiçoeiro, porque o trilho era muito entre oliveiras. Mas correu tudo bem, tranquilo, sem arriscarmos”.

“Acho que chegamos ao fim com um bom tempo. A perspetiva para a tarde será poupar o carro. São 300 quilómetros. Vamos tentar deixar o carro em condições para amanhã sairmos daqui vom um bom resultado”, referiu ainda o piloto da Isuzu.

“O Fernando portou-se bem, o carro também, eu não me perdi, o que foi bom. Acho que para já estamos no caminho certo. Agora faltam três vezes 100 quilómetros, que vão ser mais custosos, mas depois também vamos ganhar mais ritmo e penso que tudo se vai desenrolar positivamente”, afirmou Nuno Barreiros, o co-piloto, após o prólogo.

Os setores seletivos do Rally Mar de Olivos compreendem três voltas a um percurso de 100 quilómetros para o qual o tempo máximo são quatro horas (75 km/h). No domingo a prova completa-se com mais duas voltas a um percurso de 75 quilómetros.