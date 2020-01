Motores Fernando Barreiros cada vez mais perto do final do Africa Eco Race Por

Fernando e Nuno Barreiros estão cada vez mais perto de Dakar, ponto de chegada para a a 12ª edição do Africa Eco Race.

A equipa portuguesa da Isuzu D-Max laranja da Prolama pareceu ter ultrapassado os problemas mecânicos que conheceu na parte inicial da prova, tendo cumprido hoje a oitava etapa entre Aidzidine e Tidjkja, na Mauritânia.

Apesar do dia difícil devido à complexidade da navegação, Fernando Barreiros mantém o foco em terminar esta grande aventura. O recente vencedor do Troféu Ibérico de Todo-o-Terreno na Classe T2 está cada vez mais perto de realizar o sonho de chegar ao Lago Rosa, em Dakar, no Senegal.

E com mais um dia terminado o piloto português entra em contagem decrescente para festejar no dia 19 de janeiro o final desta competição. De notar que este foi o ano de estreia para Fernando Barreiros numa longa maratona de todo-o-terreno.

A nona etapa será a única em ‘loop’ desta 12ª edição do rali, cumprida em torno de Tidjikja e contará com 469,11 km dos quais 415,07 serão disputados ao cronometro. A rota vai alternar entre dunas e pistas de areia pelo que as travessias não serão fáceis, especialmente no final do percurso que irá contar com uma longa subida arenosa entre grandes rochas estreitas.