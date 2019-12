Fórmula 1 Fernando Alonso recusa arrogância Por

Fernando Alonso rejeitou a ideia de que seja um piloto arrogante, referindo que nunca se verificou uma situação semelhante à vivida entre Charles Leclerc e Sebastian Vettel quando esteve na Ferrari.

Em declarações produzidas em Paris, onde se deslocou para a cerimónia de entrega de prémios da Federação Internacional do Automóvel (FIA), o espanhol riu-se quando foi sugerido que fosse arrogante.

“Penso que a reputação é uma coisa e os factos são diferentes. Quando vemos dois companheiros de equipa colidiram, vemos o ‘cone’ de aspiração (meu) em Monza e Spa. Vemos estas colaborações. Por isso quando se fala de reputação é melhor olhar para os factos”, respondeu Alonso, que foi a Paris receber o seu título mundial de resistência (WEC) de 2018/2019.

Aliás, o piloto de Oviedo aproveitou o facto de estar ao lado de Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima, que com ele deram mais um título do WEC à Toyota, para mostrar que sabe bem jogar em equipa: “Não tenho qualquer problema e partilhar o sucesso com estes dois tipos. Eles têm muita experiência em endurance”.

“Eles ensinaram-me muito desde o primeiro dia de testes. Eles conheciam o carro e o circuito, e sabiam como abordar as corridas de grande distância. Eu era aquele que cometia erros ou colocava perguntas”, salientou Alonso.

O espanhol diz que sempre sentiu uma grande motivação no seio da equipa Toyota: “Se não fosse assim ficava contente por sair do carro, porque quero sempre guiar, mas cada vez que isso acontecia era menos stress para mim, porque sabia eles iam fazer as coisas certas. Houve muita confiança entre nós”.

Fernando Alonso também não se negou a responder a questões relativas ao seu próximo desafio; o Rali Dakar. “Se vou fazê-lo é para gozar a experiência. E se vou lá (Arábia Saudita) é para tirar o partido dela. Mas penso que em termos de ganhar o Dakar não me sinto pronto”.

“Estou plenamente consciente da minha falta de experiência. Penso que há corridas que tentei, como Indianápolis, Le Mans ou Daytona, onde me senti competitivo e poderia ter uma grande luta pela vitória. No Dakar não me sinto a esse nível”, sublinhou.