Fernando Alonso faz história e vence as 24 Horas de Daytona

A 50ª edição das 24 Horas de Daytona foram marcadas pela chuva que começou a cair no último terço da prova, e acabou por ser determinante para o triunfo de Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Renger Van der Zande e Jordan Taylor.

O quarteto do Cadillac DPi # 10 da Wayne Taylor Racing dominou grande parte das primeiras horas da corrida, mas depois viu-se superado pelos Acura ARX-05 do Team Penske. Mas os erros dos pilotos desta equipa durante a madrugada acabaram por ajudar Alonso e companhia a voltarem ao comando.

No entanto a vitória estava longe de ser assegurada pelo quarteto do Cadillac negro, que teve no Cadillac DPi # 31 da Action Express Racing um adversário à altura. Isto até o brasileiro Felipe Nasr cometer um erro, que em última análise deixou Alonso definitivamente na frente da corrida.

O ex-piloto da McLaren na Fórmula 1 e os seus companheiros conseguiriam manter-se no comando nos poucos trechos de corrida que foram cumpridos durante as últimas cinco horas de prova, já que por quatro vezes a bandeira vermelha foi acenada devido ao dilúvio que se abateu sobre Daytona. A corrida acabou mesmo por terminar com os carros parados em plena ‘pit-lane’ à espera que as condições climatéricas melhorassem, o que não veio a acontecer.

Já os portugueses tiveram de se contentar com um resultado muito aquém das expetativas. O problema elétrico que atirou o Cadillac DPi # 5 para mais de uma dezena de voltas dos primeiros, fez com que Filipe Albuquerque, João Barbosa e Christian Fittipaldi deixassem de pensar em repetir a vitória de 2018. Assim o trio luso-brasileiro apenas se esforçou o máximo de posições, vindo a terminar no nono lugar.

Pedro Lamy não foi mais feliz que os seus compatriotas, terminado apenas na 22ª posição da categoria GTD, com o Ferrari 488 GT3 # 51 da Spirit of Race, que dividiu com Paul Dalla Lana, Mathias Lauda e Daniel Serra.

Classificação final

1º Alonso/Kobayashi/Van der Zande/J. Taylor (Cadillac) 593 voltas

2º Nasr/Derani/Curran (Cadillac) + 13,458s

3º R. Taylor/Castroneves/Rossi (Acura) + 13,964s

4º Bennett/Braun/Dumas/Duval (Nissan) + 4 voltas

5º Goikhberg/Vautier/De Francesco (Cadillac) + 7 voltas

6º Gonzalez/Maldonado/Saavedra (Oreca) + 11 voltas

7º K.Masson/R.Masson/Cassels/Wright (Oreca) + 15 voltas

8º Montoya/Cameron/Pagenaud (Acura) + 17 voltas

9º Albuquerque/Barbosa/Fittipaldi (Cadillac) + 20 voltas

10º Farfus/De Phillippi/Eng/Erta (BMW) + 22 voltas.