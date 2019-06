Motores Fernando Alonso e a Toyota repetem triunfo nas 24 Horas de Le Mans Por

A 87ª edição das 24 Horas de Le Mans terminou em festa para a Toyota, que celebrou uma ‘dobradinha’ esperada, graças à vitória do TS050 # 8 diante do # 7, que esteve mais tempo na frente mas que no final teve de conceder o triunfo para os líderes e novos campeões do Mundo de Resistência.

De facto, independentemente da vitória, que foi decidida a pouco mais de meia hora do fim, Fernando Alonso, Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima iriam sagrar-se campeões, face à vantagem pontual que tinham no campeonato sobre os seus companheiros de equipa.

Embora Mike Conway se tenha mostrado o piloto mais rápido do ‘clã’ Toyota ao longo de toda prova, o britânico, juntamente com Kamui Koboyashi e Jose Maria Lopez tiveram de se contentar com o segundo posto na corrida e no campeonato. O ciclo de paragens, com um último reabastecimento a 20 minutos do fim, acabou por sentenciar o resultado da tripla do Toyota # 7.

Os muitos problemas sentidos pelos Rebellion foram aproveitados pela SMP Racing para levar o seu melhor RB1, o # 11 à terceira posição, permitindo ao ex-piloto de Fórmula 1, Stoffel Vandoorne subir ao pódio na sua estreia, sendo fundamental no resultado conseguido ao lado dos russos Mikhail Aleshin e Vitaly Petrov.

A quarta posição do Rebellion # 1, de Neel Jani, André Lotterer e Bruno Senna é um ‘magro’ consolo para a formação suíça, cujo R13 # 3 ocupou o terceiro posto durante grande parte da corrida, antes de Thomas Laurent e Gustavo Menezes terem sofrido vários percalços.

Em LMP2, e apesar de durante a noite terem perdido a liderança para a G-Drive, a Signatech Alpine garantiu o triunfo, conseguindo finalmente um triunfo que lhe vinha fugindo nos últimos anos, após uma condução soberba de Nicolas Lapierre, Pierre Thiriet e André Negrão no Alpine A470 # 36.

Com os problemas da G-Drive e também da TDS Racing, a Jackie Chan DC Racing conseguiu a segunda posição através do Oreca # 38 de Ho-Pin Tung, Stéphane Richelmi e Gabriel Aubry, reletando o Oreca # 28 da TDS para o terceiro posto, permitindo a Matthieu Vaxiviére, Loic Duval e François Perrodo ao pódio.

Um pódio que Filipe Albuquerque, Paul di Resta e Phil Hanson falharam por pouco, muito pelo diferencial do Ligier JSP127 # 22 da United Autosports face aos Oreca e ao Alpine.