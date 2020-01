Motores Fernando Alonso determinado em recuperar terreno Por

Apesar do revés sofrido na segunda etapa do 42º Rali Dakar, Fernando Alonso está determinado em recuperar posições na classificação dos automóveis.

Uma suspensão partidano Toyota Hilux # 310, depois de bater numa rocha, fez o espanhol perder mais de duas horas, retirando-lhe praticamente qualquer possibilidade de terminar a prova ‘rainha’ do todo-o-terreno entre os dez primeiros, mas o Bicampeão do Mundo de Fórmula 1 já disse que não vai ‘baixar os braços’.

“A visibilidade foi um pesadelo”, explicou Alonso sobre o incidente, referindo também: “Não nos podíamos aproximar dos outros carros com tanto pó levantado. Avançávamos completamente às cegas e foi assim que batemos em qualquer coisa com uma das rodas dianteiras”.

O Fernando Alonso ficou a 2h38s do líder Orlando Terranova depois deste incidente, tendo agora uma dezena de etapas para mitigar parte desse défice. O que, prometeu, irá tentar: “Estou, apesar de tudo, feliz por terminar (a etapa) e poder continuar no rali. O meu objetivo é terminar o meu primeiro Dakar. Apesar de não ser brilhante ao nível do ritmo, já que perdemos muito tempo. Esperamos poder recuperar uma parte nos próximos dias. Apenas disputamos cerca de 700 quilómetros dos 5000 previstos, por isso resta muito caminho a percorrer”.

“Espero ser mais rápido quando não tivermos problemas de visibilidade. Marc (Coma, o co-piloto) é muito eficaz ao nível da navegação. Com exceção deste percalço tudo está bem com o carro. Devo adquirir experiência com esta jornada, que foi muito enriquecedora”, acrescentou o piloto de Oviedo.