Motores Fernando Alonso conclui teste final para o ‘Dakar’ Por

Fernando Alonso completou o seu último teste para o Rali Dakar 2020, perfazendo cerca de 600 quilómetros no deserto do Abu Dhabi.

O bicampeão do Mundo rodou durante dois dias com a Hilux Overdrive da Gazoo Racing South Africa juntamente com o seu navegador, Marc Coma.

Segundo Alonso o principal objetivo desde teste foi continuar a ganhar experiência com o terreno que vai encontrar a partir de 5 de janeiro na Arábia Saudita, focando-se quer na condução nas dunas, quer na orientação por ‘road book’.

Num vídeo que publicou nas redes sociais Coma falou em “quilómetros de areia abrindo trilhos e fazendo um bom treino para ler o terreno”, sendo que Alonso disse estar “pronto para o Dakar, neste que foi o último dia (de testes)”, sentindo-se “muito feliz” com o trabalho realizado.

Mas nem tudo terá corrido bem, pois na segunda-feira a Toyota Hilux do espanhol partiu um braço de suspensão ao aterrar de uma duna, e juntamente com Marc Coma teve de trocar o componente. “É parte do processo de aprendizagem, e eles estão determinados e ansiosos”, disse um membro da equipa Toyota Gazoo Racing a propósito do incidente.