Feridos graves do despiste na A4 morreram no local

Os dois feridos graves do despiste ocorrido hoje na A4, no concelho de Marco de Canaveses, morreram no local, revelou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto (CDOS).

O alerta do acidente tinha sido dado cerca das 17:30, com o despiste de uma viatura ligeira na A4, perto da freguesia de Constance (Marco de Canaveses). O acidente causou um ferido ligeiro e dois feridos graves que cerca das 18:27 estavam ainda a ser desencarcerados do veículo.

Pouco depois das 19:00, fonte do CDOS confirmou que os dois feridos graves morreram no local.

Para o local do acidente foram mobilizados 10 meios, entre bombeiros, GNR e viaturas médicas de emergência e reanimação.

Às 19:15 a A4 encontrava-se ainda com uma via parcialmente obstruída no sentido Penafiel-Porto.

O ferido ligeiro foi transportado para o hospital de Penafiel.