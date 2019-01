África Feridos com arma branca atendidos nas urgências da cidade da Praia após réveillon Por

Mais de 30 casos de agressões com arma branca, embriaguez e intoxicação por álcool foram registados na manhã de hoje no serviço de urgência do maior hospital de Cabo Verde, na cidade da Praia.

De acordo com a médica Hirondina Spencer, citada pela agência de notícias cabo-verdiana (Inforpress), a noite de passagem do ano ficou marcada por vários casos de agressões com arma branca e um caso de atropelamento.

Além dos casos de agressões com arma branca, foram também registados quatro casos de agressões relacionados com a Violência Baseada no Género (VBG).

Só na manhã de hoje, e segundo esta responsável, deram entrada no serviço de urgência mais de 30 casos de agressões com arma branca, embriaguez e intoxicação por álcool.

“Durante a noite de ontem, os meus colegas tiveram vários casos de agressão e um caso de atropelamento, mas não houve até agora nenhum caso de óbito devido a agressão ou acidentes. São casos que foram resolvidos, alguns pacientes estão internados, mas não correm risco de vida”, disse Hirondina Spencer, citada pela Inforpress.

A médica referiu que, até às 12:00 (13:00 em Lisboa), os casos registados não eram considerados graves, os ferimentos já tinham sido assistidos e “a maioria dos pacientes foi enviada para casa, com tratamento ambulatorial”.