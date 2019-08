Motores Félix Rosenqvist escapa ileso a um grande acidente na IndyCar Por

O sueco Félix Rosenqvist pode considerar-se como um sortudo, depois de escapar ileso a um grande acidente que envolveu vários monolugares no começo da prova de IndyCar disputada domingo em Pocono (Pensilvânia),

Rosenqvist foi um dos cinco pilotos envolvidos num acidente coletivo, depois do seu carro levantar ‘voo’ no monolugar parado de Takuma Sato na curva dois. O sueco da pôde sair do carro pelo ‘seu pé’.

O piloto da Ganassi Racing foi transportado para o hospital mais próximo, onde exames revelaram que não sofreu quaisquer ferimentos, apenas sentiu grandes dores de costas e de cabeça, como mais tarde fez saber na sua conta do ‘tweeter’.

“Foi-me dada baixa no hospital. Sinto-me definitivamente um sortudo por escapar sem ferimentos sérios depois de ter batido na vedação. Apenas tenho algumas dores nas costas e um pouco de dores de cabeça. Felizmente vou voltar ao normal dentro de dois dias”, afirmou Félix Rosenqvist nas redes sociais.

O piloto sueco, que é o melhor estreante nas ‘contas’ do campeonato, fez questão de salientar a forma como foi atendido após o acidente: “Um grande obrigado ao pessoal da IndyCar e ao pessoal médico; eles fizeram um trabalho extraordinário, tratando de tudo. Felizmente que os outros pilotos (Takuma Sato, Ryan Hunter-Reay, Alexander Rossi e James Hinchcliffe) estão bem tammbém, o que é o mais importante”.

As imagens abaixo dão a noção do acidente que levou Rosenqvist ao hospital.