Motores Félix da Costa quer repetir o pódio em Xangai Por

António Félix da Costa mostra-se confiante para as 6 Horas de Xangai, quinta prova da ‘super temporada’ do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), que se disputa no próximo fim de semana no traçado chinês.

O piloto português quer repetir o pódio conseguido na prova anterior, no Japão, que foi também o primeiro da BMW na categoria GTE Pro do WEC 2018/2019.

No traçado que também serve de ‘palco’ ao Grande Prémio da China de Fórmula 1 Félix da Costa sabe que a sua tarefa aos comandos do BMW M8 GTE # 86 não se apresenta fácil, ainda que o carro tenha margem de progressão e o Balanço de Performance (BoP= seja semelhante ao do Japão.

“Em Fuji as coisas correram bem e tivemos uma performance ao nível dos mais rápidos. Deu também para identificar as áreas a melhorar para evoluirmos mais e chegarmos ao nível da Porsche, que de facto se tem mostrado muito rápida”, analisa o piloto de Cascais, que volta a dividir o BMW # 86 com o britânico Tom Blomqvist.

António Félix da Costa sente-se confiante para o fim de semana: “Em ternos de BoP está tudo bastante parecido, pelo que se conseguirmos um bom ‘set-up’ para o nosso carro acredito que podermos voltar a estar na luta pelos lugares do pódio. Mas numa corrida de seis horas é fundamental não errar e manter um ritmo sólido”.