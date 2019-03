Motores Félix da Costa quer lutar pelo pódio no regresso ao ‘Mundial’ de Resistência Por

António Félix da Costa está de regresso ao Campeonato do Mundo de Resistência para disputar as 1000 Milhas de Sebring.

Para o piloto português da BMW será uma estreia absoluta no traçado histórico da Florida, onde vai dividiu o M8 GTE # 82 com o brasileiro Augusto Farfus e com o canadiano Bruno Spengler.

O objetivo de Félix da Costa – que há dias disputou em Hong Kong a quinta prova do Campeonato FIA de Fórmula E – é lutar pelo pódio da categoria GTE, com a prioridade a ser conseguir esse resultado evitando as ratoeiras que a pista de Sebring encerra.

“Sendo uma estreia para mim, estou muito entusiasmado de correr em Sebring, é uma corrida icónica do desporto automóvel e quero ser bem sucedido. Acredito que eu, o Augusto e o Bruno formamos uma equipa muito forte, pelo que o importante será não cometer erros, para no final estarmos em posição de quem sabe lutar pelo pódio”, referiu o piloto de 27 anos, que entra já hoje em pista para os primeiros treinos livres.