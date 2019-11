Motores Félix da Costa quer “lutar novamente pelo pódio” na China Por

António Félix da Costa está de regresso ao Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), este fim de semana em Xangai, na China, tendo como missão alcançar o pódio na categoria LMP2.

Nesta terceira ronda da temporada, onde é, a par com Filipe Albuquerque, um dos portugueses em ação, o piloto de Cascais volta dividir a condução do Oreca # 38 da JOTA Sport com o britânico Anthony Davidson e com o mexicano Roberto Gonzalez.

Félix da Costa já viajou para a China, de modo a habituar-se ao fuso horário local, e mostra-se otimista: “Quero lutar novamente pelo pódio e continuar a evoluir o potencial do nosso carro. Não há dúvida que temos melhorado enquanto equipa e a prova disso foi a última corrida, onde estivemos na luta pela vitória”.

“De qualquer forma sabemos que ainda falta um pouco de performance para lutarmos de igual para igual com o Oreca do Team Netherland. Serão quatro horas intensas de corrida, onde vamos procurar não cometer qualquer erro e impor um bom ritmo”, afirma ainda o piloto de 28 anos.

Na prova anterior, em Fuji (Japão) António Félix da Costa e os seus companheiros terminaram na segunda posição mas viram o seu Oreca ser desclassificado devido a uma falha técnica num sistema de segurança, pelo estão apostados mais do que nunca em ‘vingar’ essa tremenda contrariedade.