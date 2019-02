Motores Félix da Costa parte de quinto na Cidade do México Por

António Félix da Costa vai partir da quinta posição da grelha para a quarta prova do Campeonato FIA de Fórmula E, que se disputa este sábado na Cidade do México.

O piloto português da BMWi Andretti, que tinha sido o mais rápido no segundo treino livre, foi realizou o sexto tempo na fase principal da qualificação, o que lhe permitiu aceder à ‘Super Pole’.

Contudo Félix da Costa seria não apenas mais lento que no segundo treino livre como também na qualificação, ao realizar uma volta em 59,819s. Isso deixou-o a 0,472s da ‘pole position’, conseguida por Pascal Wherlein, que no monolugar # 94 da Mahindra efetuou uma volta ao traçado do Autódromo Hermanos Rodriguez em 59,347s.

Félix da Costa gastou apenas mais 0,011s que Oliver Rowland, pelo que se não tivesse perdido algum tempo em ‘escorregadelas’ em partes do traçado mexicano poderia ter garantido um lugar na segunda fila da grelha.

Lucas di Grassi vai dividir a primeira fila com Wehrlein, ao gastar mais 0,306s que o alemão, com o ex-Fórmula 1 Felipe Massa a realizar a sua melhor qualificação desde que se estreou na Fórmula E, ao obter a quarta marca, a 0,348s do antigo piloto da Manor e da Sauber.

Resultado da qualificação

1º Pascal Wehrlein (Mahindra) 59,347s

2º Lucas di Grassi (Audi Sport) 59,653s

3º Felipe Masa (Venturi) 59,695s

4º Oliver Rowland (Nissan eDams) 59,808s

5º António Félix da Costa (BMWi Andretti) 59,819s

6º Sebastien Buemi (Nissan eDams) 59,949s