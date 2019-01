Motores Félix da Costa faz ‘reset’ para Santiago do Chile Por

Depois do acidente que colocou um ponto final à sua prova em Marraquexe, António Félix da Costa vai para a terceira prova da quinta temporada da Fórmula E focado em conseguir um bom resultado que o faça esquecer a corrida anterior.

Em Santiago do Chile o piloto português da BMWi Andretti acredita que é possível confirmar o bom desempenho que teve em Riade, aquando da jornada de abertura do campeonato de monolugares elétricos sancionado pela FIA.

Com o intuito de habituar-se ao fuso horário da América do Sul, Félix da Costa viajou no início da semana para a capital chilena, sendo que preparou cuidadosamente este evento, que se realiza pela primeira vez num traçado urbano em Santiago do Chile.

“O que aconteceu em Marraquexe já lá vai. Todos aprendemos e crescemos bastante com o que aconteceu. Trabalhei muito no simulador para preparar a corrida deste fim de semana, e o objetivo é manter-nos competitivos e materializar a nossa performance em resultados”, assume o piloto de Cascais.

António Félix da Costa sabe bem o que quer para esta terceira ronda da época: “Como piloto ambicioso que sou penso sempre na vitória, mas quero sobretudo recolher o maior número de pontos, sem correr riscos, e manter-me nos lugares da frente do campeonato”.

O traçado de Santiago do Chile tem um perímetro de 2,348 quilómetros e 14 curvas, sendo que há vários pontos de ultrapassagem e o ‘modo de ataque’ pode ser ativado na curva três, pelo que a estratégia será um fator crucial na discussão do triunfo.