Félix da Costa dedica pódio no Chile a Paulo Gonçalves

Por pouco António Félix da Costa não saiu da terceira prova do Campeonato FIA de Fórmula E com a sua primeira vitória da época 2019/2020.

Um problema do elétrico fez com que o piloto português da DS Techeetah se tivesse de remeter à segunda posição final na corrida disputada este sábado em Santiago do Chile. Ainda assim uma subida ao pódio que dedicou a Paulo Gonçalves, falecido há uma semana no Rali Dakar.

Foto: Alastair Staley/LAT

Félix da Costa fez uma prova a todos os títulos notável, pois se inicialmente perdeu dois lugares relativamente ao 10º do qual partira, depois foi realizando uma ascensão notável que o levou até ao topo da classificação, num misto de gestão de energia do monolugar # 13 e de excelentes ultrapassagens.

O piloto de Cascais soube esperar pacientemente, primeiro atrás do seu companheiro de equipa, Jean-Eric Vergne – que não lhe facilitou a vida enquanto esteve em prova – e depois de Max Gunther, ao qual ‘roubaria’ o comando. Infelizmente a subida de temperatura da bateria do Techeetah a limites perigosos obrigou-o a não defender a liderança de um ataque do alemão da BMWi Andretti, de modo a pelo menos cortar a meta na segunda posição.

“Que corrida de loucos. Foi desde a primeira volta sempre a atacar e recuperar posições de 10º no arranque até segundo no final. Um excelente resultado, sendo pena a temperatura da bateria na última volta, que me fez perder a vitória. Mas este segundo lugar é a prova do que somos capazes”, assinalou Félix da Costa no final.

Foto: Simon Galloway/LAT

O piloto português também não esquece que este resultado na América do Sul mitiga a falta de sorte que teve nas duas primeiras corridas da época na Arábida Saudita: “É o meu primeiro pódio com a DS Techeetah e acredito que, enquanto equipa, estamos no caminho certo para as próximas provas”.

“Hoje levei na minha mente o grande campeão Paulo Gonçalves. Este pódio é para o ‘Speedy’ e para a sua família, para que tenham a força necessária e para que o Paulo olhe sempre por nós lá em cima”, acrescentou António Félix da Costa lembrando o amigo e herói das duas rodas.

De referir que com este resultado o piloto de Cascais subiu para o sétimo lugar do campeonato, com 21 pontos, contra os 38 de Stoffel Vandoorne, o belga que agora lidera a classificação da competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA.