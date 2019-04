Motores Félix da Costa com os pontos possíveis em Paris Por

A sétima posição conseguida por António Félix da Costa na oitava prova do Campeonato FIA de Fórmula E, que hoje teve lugar em Paris, foi o resultado possível para o piloto português.

Depois de na qualificação não ter conseguido ir além do 14º lugar na grelha de partida, Félix da Costa conseguiu ir aproveitando todas as oportunidades para ir subindo na classificação ao longo da corrida, marcada por uma chuva diluviana que causou vários acidentes e situações de bandeiras amarelas.

No final o sétimo posto acabou por dar ao piloto de Cascais importantes pontos, que lhe permitiram sair da capital francesa no terceiro posto do campeonato, a 11 pontos do novo líder e vencedor da corrida, Robin Frijns.

“Sinto que hoje esprememos totalmente o potencial do carro face ao lugar de partida. Novamente a pista estava muito suja na nossa sessão de qualificação e tive de partir de 14º. Apesar disso e mesmo com a chuva a aparecer na corrida conseguimos chegar ao final evitando acidentes, recolhendo alguns pontos importantes para o campeonato”, avalia António Félix da Costa.

O piloto português da BMW olha agora para o próximo evento, esperando obter melhores resultados do que na ‘Cidade-Luz’: “Agora vem a corrida do Mónaco, onde quero acreditar que esta desvantagem não será tão evidente e terei hipótese de largar mais à frente na grelha, pois aí sino que tenho carro e condições para lutar pelo pódio”.

“De qualquer forma tudo está em aberto. Cinco corridas pela frente onde quero, sem dúvida, lutar pelo campeonato até final”, acrescenta Félix da Costa, que vai chegar ao Principado a 10 pontos de André Lotterer, que na corrida de Paris foi o segundo classificado, com Daniel Abt a completar o pódio.

Lucas di Grassi, que foi quarto na capital francesa, sai dela com os mesmos pontos do piloto português, que aguarda pela corrida do Mónaco dentro de duas semanas.