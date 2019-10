Motores Félix da Costa com o terceiro tempo no começo dos testes de Fórmula E em Valência Por

António Félix da Costa realizou o terceiro melhor tempo no primeiro dia de testes de Fórmula E em Valência.

O piloto português, agora integrado na equipa campeã da disciplina de monolugares elétricos sancionada pela FIA, a DS Techeetah, realizou uma volta ao Circuito Ricardo Tormo em 1m15,681s, ficando a mais de uma décima do melhor tempo, efetuado pelo britânico Sam Bird, da Envision Virgin,

Bird rodou em 1m15,570s, superando em cerca de uma centésima Maximilian Gunther, o piloto que substituiu Félix da Costa na BMWi Andretti, sendo que o companheiro de equipa do português, o campeão em título Jean-Eric Vergne, se quedou pelo quinto tempo, a mais de um segundo do piloto de Cascais.

Mas as diferenças no top dez não excederam meio segundo, o que prova o equilíbrio de andamentos no plantel, onde a estreante Porsche está a dar os seus primeiros passos. André Lotterer foi o seu melhor representante, com o 14º registo, enquanto Neel Jani não foi além do 21º ‘crono’.

No entanto para a estreante Mercedes o ‘batismo’ de pista nestes testes foi ainda menos encorajador, uma vez que teve problemas com os monolugares tripulados por Stoffel Vandoorne e Nick de Vries.

Valência serviu também para anunciar o último piloto para esta sexta temporada de Fórmula E, Ma Qing Hua, o chinês que compete no WTCR e que nesta competição irá representar a também chinesa NIO.