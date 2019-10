Motores Félix da Costa ‘aponta’ ao pódio nas 6 Horas de Fuji Por

Depois de ter falhado por pouco pódio da categoria LMP2 na primeira prova do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) 2019/2020, António Félix da Costa aponta de novo as ‘baterias’ para esse objetivo nas 6 Horas de Fuji.

Para esta segunda prova da temporada, o piloto português e os seus companheiros de equipa no Oreca 07 Gibson LMP2 # 38 da JOTA Sport, Anthony Davidson e Roberto Gonzalez, têm no conhecimento do traçado uma boa vantagem.

Já menos favorável é o facto de Félix da Costa estar esta semana envolvido em trabalhos de preparação para a nova época de Fórmula E com a sua nova equipa, a DS Techeetah, pelo que apenas viaja para o Japão na sexta-feira. Assim o casalense vê-se obrigado a falhar os dois primeiros treinos livres.

Face à condicionante a JOTA Sport elaborou um plano alternativo. “É uma semana ‘non stop’ para mim. Viajo para o Japão apenas a tempo de fazer o terceiro treino livre sábado, pelo que a equipa tem planeado dar-me o máximo de tempo de pista nessa sessão para me ambientar ao circuito e, claro, às exigências do LMP2 neste traçado”, explica António Félix da Costa.

O piloto português de 38 anos não está demasiado preocupado, porque sabe que os seus companheiros de equipa darão ‘conta do recado’ e irão começar de forma competente o fim de semana: “O Anthony e o Roberto vão trabalhar na sexta-feira para acertarmos o ‘set-up’ do nosso carro e acredito que no domingo poderemos lutar por um pódio e marcar bons pontos para o campeonato”.