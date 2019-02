Motores Félix da Costa ambicioso no México Por

António Félix da Costa está pronto para a quarta prova da temporada da Fórmula E, que terá lugar no próximo fim de semana na Cidade do México.

O piloto português da BMWi Andretti, terceiro classificado na competição de monolugares elétricos sancionada pela FIA, quer voltar à forma com que inciou a época, impondo-se na prova de abertura, em Riade, na Arábia Saudita.

Félix da Costa sabe que o Gen 2 da sua equipa é competitivo, possuindo potencial e velocidade, sendo essencial que faça uma qualificação sem percalços e possa fazer uma corrida sem problemas, evitando penalizações e procurando novo apoio através do ‘fan boost’.

“Sabemos que temos potencial e há o fizemos, portanto queremos voltar a estar em posição de lutar pelos lugares do pódio. Desenvolvemos a nossa estratégia no simulador e acredito que temos a lição bem estudada”, começa por dizer o piloto de Cascais.

António Félix da Costa acrescenta: “Resta-nos não cometer erros e sei que poderemos estar em posição de lutar. Esperemos apenas que o grupo 1 não tenha desvantagem na qualificação. Visto tratar-se de um Autódromo acredito que não haverá diferença de pista tão grande como no Chile”.

Decorridas as três primeiras provas da temporada, o britânico Sam Bird lidera o campeonato com 43 pontos, mais dois que o belga Jerôme d’Ambrosio, enquanto Félix da Costa divide o terceiro posto da tabela com Robin Frijns e Jean-Eric Vergne, todos com 28 pontos.

O Autódromo Hermanos Rodriguez, que sábado recebe esta terceira prova da época, possui 17 curvas e tem uma extensão de 2.093 quilómetros.