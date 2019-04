Motores Félix da Costa à procura de pontos e de pódio em Paris Por

António Félix da Costa prossegue a sua participação no Campeonato FIA de Fórmula E este fim de semana em Paris com o firme propósito de angariar “bons pontos” e “lutar por um pódio”.

O piloto português da BMWi Andretti chega à capital francesa no segundo lugar da competição de monolugares elétricos, a somente um ponto do líder, Jerôme D’Ambrosio, e os nove primeiros da classificação estão separados apenas por uma dúzia de pontos, o que diz bem do equilíbrio no campeonato.

Assim, para Félix da Costa a prioridade é mais uma vez evitar percalços, num traçado que não é desconhecido para praticamente ninguém no pelotão da Fórmula E: “Paris é uma pista que todas as equipas já conhecem do passado, pelo que todos os detalhes farão diferença, e sobretudo a gestão de energia em corrida”.

“Sendo segundo no campeonato volto a estar no grupo 1 da qualificação. Resta-me dar o melhor e acreditar que face às condições meteorológicas que se esperam esse fator não seja tão penalizador como nas corridas anteriores, onde claramente houve uma desvantagem face aos outros grupos”, sublinha o piloto de Cascais.

Mas António só tem uma coisa em mente: “O objetivo é claro; marcar bons pontos e procurar, quem sabe, lutar por um pódio, mantendo-me na luta pelos lugares da frente no campeonato”.

O circuito, bem no centro do coração de Paris, à volta do complexo dos Inválidos, tendo o histórico túmulo de Napoleão como fundo, tem 1,9km de perímetro (o mais curto do calendário da Fórmula E), e é composto por quatorze curvas, com um misto de zonas rápidas e travagens fortes para zonas mais lentas, prevê-se muita animação nas ruas de paris, com casa cheia e sobretudo uma grande expectativa em relação ao tempo, visto que a chuva poderá aparecer e baralhar as contas das equipas e dos pilotos.