Felipe Nasr candidato a lugar na Fórmula E

Tudo indica que Felipe Nasr vá substituir Maximilian Gunther na equipa Dragon na próxima prova do Campeonato FIA de Fórmula E, que terá lugar no México.

Nasr, piloto da Action Express Racing no IMSA Sportscar, esteve para guiar para a mesma equipa aquando da prova de Marraquexe, aproveitando a sessão de testes para os ‘rookies’, possibilidade que acabou por não se concretizar.

Agora o brasileiro poderá ser o quarto representante na disciplina de monolugares elétricos sancionada pela FIA, juntando-se assim a Lucas di Grassi, Nelson Piquet Jr e Felipe Massa.

Num comunicado da equipa Dragon, Max Gunther afirmou ter “um programa de três corridas com a equipa”, para a qual o alemão tem o estatuto de piloto de testes e de reserva, dando uma oportunidade ao surgimento de um novo piloto no futuro, de modo a “demonstrar as suas capacidades num dos mais competitivos campeonatos do planeta”.

Gunther não conseguiu marcar um único pontos nas primeiras provas da época, com acidentes na qualificação que tiveram impacto nos seus resultados, tanto em Riade (Arábia Saubita) como em Marraquexe (Marrocos).

Certo é que a Felipe Nasr não faltam credenciais para ingressar na formação liderada por Jay Penske, sendo a mais recente a segunda posição nas 24 Horas de Daytona.