Motores Felipe Massa enganou-se no seu lugar na grelha na Fórmula E em Al Diriyah Por

Felipe Massa não faz ideia porque começou na posição errada da grelha de partida para a segunda corrida do ano da Fórmula E, que se disputou sábado em Al Diriyah (Arábia Saudita).

O brasileiro da Venturi qualificou-se na 16ª posição, que foi elevada um lugar depois da penalização que relegou Jean-Eric Vergne para o fim da grelha de partida.

Massa colocou-se no 16º lugar do ‘grid’, e só mais tarde percebeu o equívoco: “Esteve sempre na minha mente que comecei no lugar certo”. Depois realizaria uma boa parte da corrida e conseguiu chegar a sétimo, antes de ser penalizado por ter arrancado de um lugar pior do que aquele a que fora promovido.

Depois o ex-piloto de Fórmula 1 foi ‘de mal a pior’ com um excesso na linha de boxes a custar-lhe 24 segundos de penalização e retirar-lhe qualquer hipótese de pontuar.

“A corrida estava a correr muito bem. Consegui ultrapassar muitos carros – parti de 15º e estava em sétimo com um bom ritmo. Tudo estava alinhado para mim quando recebi a mensagem que tinha recebido um ‘drive-through’ pela posição de partida”, conta Massa.

O piloto de São Paulo admite o seu erro: “Percebo totalmente. Parti da direita quando deveria partir do lado esquerdo. Não tenho ideia porque fiz aquilo. Para ser honesto era suposto ser 16º e eles deram-me uma nova posição, 15º. Parei na minha linha, ninguém estava naquele lugar, é verdade”.