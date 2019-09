Fejsa estreia-se nos convocados do Benfica para receção ao Gil Vicente

O médio Ljubomir Fejsa foi hoje convocado pela primeira vez em 2019/20, integrando a lista de eleitos do Benfica para a receção ao Gil Vicente, no sábado, da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O internacional sérvio, que beneficia das lesões de Florentino e Gabriel, é a grande novidade na convocatória de Bruno Lage, uma vez que ainda não sido chamado pelo técnico para qualquer dos cinco jogos oficiais dos ‘encarnados’ esta temporada.

Além de Fejsa, também o extremo argentino Cervi entra nas contas das ‘águias’ para o embate com os gilistas, depois de apenas ter sido convocado para a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Sporting (5-0 no Algarve).

Fora do encontro com o Gil Vicente está o médio Florentino, que contraiu uma lesão no menisco interno do joelho direito no jogo com o Sporting de Braga e deverá desfalcar os campeões nacionais nas próximas quatro semanas.

O internacional sub-20 português é um dos seis elementos que estão entregues ao departamento médico, juntamente com Chiquinho, Conti, Gedson, Gabriel e Carlos Vinícius.

Benfica, segundo classificado, com nove pontos, e Gil Vicente, 10.º, com cinco, jogam no sábado, a partir das 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Lista dos 19 convocados:

– Guarda-redes: Zlobin e Vlachodimos.

– Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Nuno Tavares, Tomás Tavares e Grimaldo.

– Médios: Taarabt, Fejsa, Samaris, Pizzi, Rafa, Cervi e Caio Lucas.

– Avançados: Seferovic, Jota e Raúl de Tomás.