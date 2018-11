Motores Federação de Motonáutica aprova orçamento para 2019 Por

A Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Motonáutica (FPM) aprovou por unanimidade o Plano de Atividades e Orçamento para 2019, numa reunião magna no Jamor.

Foi uma reunião que reuniu clubes associados de norte a sul do país e ilhas, mostrando a vitalidade da modalidade e a boa interligação entre eles e a FPM.

A entidade acredita que o próximo ano será um ponto de viragem para a motonáutica em Portugal, com o Plano de Atividades e Orçamento agora aprovado a mostrar a ambição para que esse objetivo seja alcançado.

Nos planos da FPM está o incentivo à criação de novas escolas, de forma descentralizada, de modo captar o máximo número de jovens praticantes. Disso sendo exemplo a medida para colmatar a lacuna entre a Fórmula Futuro e os barcos de competição, com a criação uma classe intermédia (Fórmula GT30).

A entidade federativa quer também trabalhar no sentido de reestruturar o quadro competitivo. Para isso a organização das provas nacionais será da responsabilidade da FPM, mas passarão a ser valorizadas as provas regionais, permitindo, aos clubes e aos atletas, desenvolverem a prática desportiva de uma forma mais regular e acessível.

Este objetivo implica um forte investimento em apetrechamento desportivo. É imperativo que a FPM modernize e organize provas nacionais e internacionais apelativas para a captação de patrocinadores e parceiros.

Em 2018 já se começaram a dar os primeiros passos no sentido de abrir a FPM ao exterior através da construção de um novo site, dinamização da página no Facebook e de uma aposta na comunicação, de que resultou um forte incremento da presença das nossas atividades na comunicação social. No último semestre de 2018 a comunicação da FPM permitiu dar a conhecer o novo dinamismo da direção da federação.

Sempre de olhos postos no futuro, a FPM vai filiar e apoiar a associação sem fins lucrativos Técnico Solar Boat. Esta associação é formada por jovens universitários, do Instituto Superior Técnico de Lisboa, que estão a desenvolver um barco movido a energia solar, correspondendo assim a FPM à aposta que a U.I.M. está a fazer neste âmbito, a nível global.