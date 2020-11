Desporto FC Porto bate Portimonense e regressa aos triunfos na I Liga Por

O FC Porto regressou este domingo aos triunfos na I Liga, ao vencer o Portimonense por 3-1, no Estádio do Dragão, em jogo da sétima jornada da competição.

Beto adiantou os algarvios no marcador aos 14 minutos, mas os golos de Mbemba (45+2’) e Taremi (46’) permitiram aos azuis e brancos operar a reviravolta logo nos instantes iniciais da segunda parte.

Sérgio Oliveira, que já tinha feito duas assistências, fechou as contas do jogo com um golo aos 89 minutos.

O FC Porto chega assim aos 13 pontos na I Liga, a dois do Benfica, que recebe ainda hoje o SC Braga, e a seis do líder Sporting. O Portimonense é último na tabela, com quatro pontos em sete jornadas.