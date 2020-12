Desporto FC Porto vence Olympiacos no adeus à fase de grupos da Liga dos Campeões Por

O FC Porto derrotou esta noite o Olympiacos, por 0-2, em jogo a contar para a sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, realizado no Pireu, em Atenas, Grécia.

Otávio abriu a contagem aos dez minutos, de penálti, e Uribe ampliou a vantagem, aos 77.

A formação grega, orientada pelo português Pedro Martins, ficou reduzida a dez unidades aos 79, por expulsão de Rúben Semedo.

Com a vitória, a primeira de sempre dos dragões em casa do Olympiacos, o FC Porto despede-se da fase de grupos com 13 pontos, menos três do que o Manchester City, passando ambos aos oitavos de final.

Olympiacos e Marselha terminam com três pontos, com a formação de Pedro Martins a seguir para a Liga Europa, enquanto os franceses de André Villas-Boas encerram a participação nas provas europeias.