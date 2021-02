Desporto FC Porto vence na visita ao Marítimo Por

O FC Porto derrotou esta noite o Marítimo, por 1-2, em jogo disputado no Estádio dos Barreiros, para a 20.ª jornada da I Liga.

Uribe abriu o marcador para os dragões, aos 14 minutos, mas os insulares repuseram a igualdade por Léo Andrade, quatro minutos volvidos. Coube a Otávio fixar o resultado final, aos 90+3, na cobrança de uma grande penalidade.

O triunfo deixa o FC Porto a dez pontos do líder Sporting, o adversário da próxima jornada, em jogo agendado para 27 de fevereiro, no Estádio do Dragão.