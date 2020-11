Desporto FC Porto vence Marselha na Champions e isola-se no segundo lugar do grupo Por

FC Porto derrota Marselha por 3-0 e isola-se no segundo lugar do grupo C da Champions. Marega, Sérgio Oliveira e Luis Díaz apontaram os golos do dragão.

O FC Porto venceu hoje o Marselha, por 3-0, em partida da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol, que permitiu aos ‘dragões’ consolidarem as aspirações de qualificação para a próxima fase da prova.

A equipa portuguesa, que esteve irrepreensível a explorar os contra-ataques, e com Corona em grande destaque, construiu o triunfo com os golos de Marega, logo aos 04 minutos, Sérgio Oliveira, de grande penalidade, aos 28, e Luís Diaz, já aos 69, já depois de Payet, aos 10, ter desperdiçado um penálti para a equipa gaulesa, treinada por André Villas-Boas.

Com este resultado, os ‘azuis e brancos’ cimentam o segundo lugar do grupo, agora com seis pontos, atrás do líder Manchester City, que também hoje somou nova vitória, frente ao Olympiacos, mantendo os gregos com três pontos, enquanto que o Marselha segue em último, com zero.