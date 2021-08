Desporto FC Porto vence Famalicão com bis de Toni Martínez Por

O FC Porto derrotou o Famalicão por 2-1, neste domingo, em encontro da segunda jornada do campeonato. Toni Martínez, avançado portista que regressou a uma casa que bem conhece, foi a grande figura da partida.

O atacante espanhol continua de ‘pé quente’ e foi decisivo para o triunfo dos azuis e brancos no reduto do emblema minhoto ao bisar na partida realizada no Estádio Municipal de Famalicão. O avançado abriu o ativo aos 13 e aos 43 minutos ampliou a vantagem.

No segundo tempo, o Famalicão ainda reduziu por intermédio de Riccieli e colocou o resultado numa incerteza que durou até ao apito final do árbitro Nuno Almeida.

Os minhotos chegaram a marcar aos 90+4′ por intermédio de Bruno Rodrigues mas, após análise do videoárbitro e suspense nas bancadas, o tento foi anulado, com a vitória a acabar por sorrir aos portuenses.

Com este resultado, os dragões chegam aos seis pontos e apanham os rivais Benfica e Sporting. Já o Famalicão continua sem somar qualquer ponto nesta edição da I Liga.