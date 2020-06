Desporto FC Porto vence em Paços de Ferreira e ganha conforto na liderança Por

O FC Porto venceu esta noite, fora, o Paços de Ferreira, por 1-0, em jogo a contar para a 29.ª jornada da I Liga.

O autor do único golo da partida foi Mbemba, aos sete minutos.

Com a vitória e como o Benfica tinha perdido em casa do Marítimo, os dragões lideram agora o campeonato com seis pontos de vantagem.