FC Porto vence em Marselha e fica a um ponto dos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões

O FC Porto deu esta quarta-feira um passo de gigante em direção ao apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões ao vencer o Marselha por 2-0, em França, em jogo da quarta jornada da fase de grupos.

Num jogo marcado por um minuto de silêncio arrepiante, em memória de Diego Maradona e Reinaldo Teles, que faleceram hoje, a equipa de Sérgio Conceição chegou à vantagem aos 39 minutos, por intermédio de Zaidu, na sequência de um pontapé de canto.

Na segunda parte, numa altura em que o FC Porto jogava em inferioridade numérica, por expulsão de Grujic, Marega foi derrubado na grande área, dando origem a uma grande penalidade que Sérgio Oliveira converteu com sucesso. Balerdi recebeu também ordem de expulsão, deixando as duas equipas com 10 elementos.

A vitória do Manchester City sobre o Olympiacos (1-0) deixa o FC Porto mais longe do primeiro lugar do grupo, mas o triunfo dos azuis e brancos em Marselha coloca a equipa de Conceição a apenas um ponto de segurar a qualificação, com nove pontos, mais seis que os gregos.