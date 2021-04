Desporto FC Porto vence Chelsea no adeus à Champions Por

Golaço de Taremi em período de compensação permite um grande triunfo, mas insuficiente para prosseguir rumo às meias-finais da Liga dos Campeões.

O FC Porto derrotou hoje o Chelsea, por 1-0, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, disputado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, desta vez casa emprestada dos ingleses.

Depois de ter perdido por 2-0, na primeira mão, o campeão português tinha de fazer história, para se qualificar para as meias-finais, já que nunca antes revertera uma eliminatória nestas circunstâncias.

E quase se reescrevia a história. Um golaço de Taremi, aos 92 minutos, permitiu o triunfo, mas chegou tarde de mais.

Termina assim o brilhante percurso do FC Porto na Liga dos Campeões, com um relevante encaixe financeiro, mas, acima de tudo, com o reforço do prestígio de uma equipa que, uma vez mais, se agigantou na Europa.

O Chelsea segue em frente e defrontará o vencedor da eliminatória que coloca frente a frente Real Madrid e Liverpool. Os espanhóis venceram a primeira mão por 3-1, a segunda mão decorre amanhã, em Anfield Road.