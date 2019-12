FC Porto vence Casa Pia e coloca-se a um empate da ‘final four’ da Taça da Liga

O FC Porto colocou-se hoje a um empate das meias-finais da Taça da Liga em futebol, ao vencer por 3-0 no reduto do ‘secundário’ Casa Pia, em encontro da segunda jornada do Grupo D da terceira fase.

O argentino Saravia, aos 50 minutos, o colombiano Luís Díaz, aos 68, e o brasileiro Soares, aos 72, marcaram os tentos dos ‘azuis e brancos’, que ascenderam ao primeiro lugar do agrupamento, com os mesmos seis pontos do Desportivo de Chaves.

Em 22 de dezembro, a partir das 19:15, os ‘dragões’, devido à vantagem na diferença de golos (4-0 contra 2-0), só precisam de empatar no reduto do Desportivo de Chaves, também da II Liga, que seguirá para a ‘final four’ se ganhar.