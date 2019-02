FC Porto vence Benfica e mantém liderança do campeonato de hóquei em patins

O FC Porto venceu hoje em casa o Benfica, por 5-3, em jogo da 17.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins, mantendo a liderança da prova, com mais nove pontos do que os ‘encarnados’, que ocupam o quarto lugar.

Com este resultado, o FC Porto passou a somar 43 pontos, conservando um de avanço sobre a Oliveirense e Sporting, campeão nacional, que hoje venceram os seus compromissos, perante Sporting de Tomar (4-2) e Valongo (9-1), respetivamente.

O FC Porto entrou mais rápido e a exercer uma maior pressão junto da baliza benfiquista, desperdiçando algumas oportunidades nos primeiros minutos do encontro disputado no pavilhão Dragão Caixa.

O golo inaugural, marcado por Telmo Pinto acabou por surgir aos 11 minutos, sem surpresa, perante uma equipa ‘encarnada’ ainda a tentar encontrar o caminho para surpreender os ‘azuis e brancos’.

O Benfica reagiu e, em cinco minutos, protagonizou uma reviravolta no resultado com golos de Carlos Nicolia (18) e Lucas Ordoñez (23), uma situação que se manteve até ao intervalo.

O FC Porto entrou com uma postura mais aguerrida no segundo tempo e rapidamente voltou a colocar-se na frente, com dois golos de Hélder Nunes, principal responsável da vitória portista, que marcou aos 31 e 37 minutos, o segundo de grande penalidade.

Numa altura em que já estava a gerir a vantagem, impedindo o Benfica de subir no terreno, a formação comandada por Guillem Cabestany fez mais um golo, por intermédio do argentino Reinaldo Garcia (44).

Os ‘encarnados’ reduziram a desvantagem a três minutos do fim, com um golo de Jordi Adroher, após um livre direto.

Os últimos minutos do encontro acabaram por ser aflitivos para a formação da casa, que viu o Benfica criar inúmeras situações que podiam ter resultado em golo, valendo aos portistas as as intervenções de Nélson Filipe.

O FC Porto jogou o último minuto em inferioridade numérica, devido à exclusão de Gonçalo Alves, mas as investidas do Benfica, com o tempo a esgotar-se, careceram de discernimento.

Com este resultado, o FC Porto mantém a liderança do campeonato, com 43 pontos, enquanto o Benfica, no quarto lugar, soma 32.

Jogo disputado no Dragão Caixa, no Porto.

FC Porto – Benfica, 5-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

1-0, Telmo Pinto, 11 minutos.

1-1, Carlos Nicolia, 18.

1-2, Lucas Ordoñez, 23 (livre direto).

2-2, Rafa, 27.

3-2, Hélder Nunes, 31.

4-2, Hélder Nunes, 37 (grande penalidade).

5-2, Reinaldo Garcia, 44.

5-3, Jordi Adroher, 47 (livre direto).

Equipas:

– FC Porto: Nélson Filipe, Rafa, Reinaldo Garcia, Gonçalo Alves e Hélder Nunes. Jogaram ainda Telmo Pinto, Poka, Giulio Cocco, Hugo Santos.

Treinador: Guillem Cabestany.

– Benfica: Pedro Henriques, Albert Casanovas, Diogo Rafael, Jordi Adroher e Lucas Ordoñez. Jogaram ainda Válter Neves, Carlos Nicolia.

Treinador: Alejandro Dominguez.

Árbitros Joaquim Pinto e Pedro Silva.

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores