Desporto FC Porto terá um funcionário infetado com o novo coronavírus, refere o JN

Um funcionário do FC Porto está infetado com o novo coronavírus, referiu hoje o Jornal de Notícias.

De acordo com o periódico, o clube já confirmou “a existência de um caso de Covid-19”.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou quarta-feira o número de casos de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois e, entre o total de doentes, três recuperaram.

Dos casos confirmados, 553 estão a convalescer em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos. Há ainda registo de 5.067 casos suspeitos até quarta-feira, dos quais 351 aguardam resultado laboratorial. Há ainda 6.852 contactos sob vigilância.

Portugal está em estado de alerta desde sexta-feira, tendo o Governo colocado os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão.

Hoje foi também decretado o estado de calamidade pública no concelho de Ovar, que se encontra sob quarentena geográfica, com controlo de entradas e saídas no território.

