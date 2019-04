FC Porto tentar voltar à liderança da I Liga na receção ao Santa Clara

O FC Porto, segundo classificado, com os mesmos pontos do líder do Benfica, tenta hoje saltar provisoriamente para a liderança da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Santa Clara, para a 30.ª jornada.

No mesmo local onde há três dias perdeu por 4-1 com o Liverpool, falhando as meias-finais da Liga dos Campeões, o conjunto de Sérgio Conceição vai em busca do 13.ª triunfo em 15 jogos no Dragão, onde ganharam Vitória de Guimarães e Benfica.

Com cinco triunfos consecutivos na prova, depois do 1-2 face aos ‘encarnados’, os campeões em título vão medir forças com um conjunto que tem a manutenção praticamente garantida, face aos 37 pontos somados, que lhe valem o oitavo lugar.

Mais de metade (19) dos pontos dos açorianos foram conquistados fora, onde pontuaram nove vezes – cinco vitórias e quatro empates -, para apenas cinco desaires, com Marítimo, Vitória de Guimarães, Sporting de Braga, Boavista e Sporting. A deslocação à Luz está apenas marcada para a 34.ª e última ronda.

Em caso de triunfo, ou mesmo empatando, os ‘dragões’ passam a Páscoa sozinhos no comando, já que o Benfica, que quinta-feira foi eliminado da Liga Europa, ao perder por 2-0 no reduto do Eintracht Frankfurt, apenas joga na segunda-feira, em casa, com outro conjunto insular, o Marítimo.

Para hoje, estão mais três jogos agendados, com o Belenenses a receber o Rio Ave, num embate entre equipas tranquilas, o ‘aflito’ Desportivo de Chaves a tentar ‘desesperadamente’ pontuar na casa do Moreirense, o quinto colocado, e o ‘condenado’ Feirense a jogar em casa com o europeu Sporting de Braga.

A ronda começou na sexta-feira, com o Tondela a bater o Boavista por 1-0, o Vitória e o Portimonense a empatarem 1-1 em Setúbal, o Sporting a vencer fora o Nacional por 1-0 e o Desportivo de Aves a ganhar por 2-0 em Guimarães, despromovendo o Feirense.

Programa e resultados da 30.ª jornada:

– Sexta-feira, 19 abr:

Tondela – Boavista, 1-0.

Vitória de Setúbal – Portimonense, 1-1.

Nacional – Sporting, 0-1.

Vitória de Guimarães – Desportivo das Aves, 0-2.

– Sábado, 20 abr:

Moreirense – Desportivo de Chaves, 15:30.

Belenenses – Rio Ave, 15:30.

Feirense – Sporting de Braga, 18:00.

FC Porto – Santa Clara, 20:30.

– Segunda-feira, 22 abr:

Benfica – Marítimo, 20:15.