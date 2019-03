FC Porto tenta colocar pressão no Benfica na receção ao Marítimo

O FC Porto recebe hoje o Marítimo, em encontro da 26.ª jornada da I Liga de futebol, o qual tentará vencer para colocar pressão no rival Benfica, líder em igualdade pontual com os ‘dragões’.

O conjunto nortenho pode destacar-se na liderança em caso de triunfo, podendo assim passar a pressão para o lado contrário – o Benfica joga no domingo em casa do Moreirense -, frente a um Marítimo que ainda procura fugir aos lugares de baixo da tabela e que no Dragão nunca venceu para o campeonato.

Além do jogo no Dragão, a 26.ª ronda, que começou na sexta-feira com a vitória (1-0) do Sporting na receção ao Santa Clara, tem hoje mais três jogos, com as receções do Vitória de Setúbal ao Sporting de Braga, do Belenenses ao Portimonense e do Vitória de Guimarães ao Boavista.

Progreama e resultados da 26.ª jornada:

– Sexta-feira, 15 mar:

Sporting – Santa Clara, 1-0 (0-0 ao intervalo)

– Sábado, 16 mar:

Vitória de Setúbal – Sporting de Braga, 15:30

Belenenses – Portimonense, 15:30

Vitória de Guimarães – Boavista, 18:00

FC Porto – Marítimo, 20:30

– Domingo, 17 mar:

Desportivo das Aves – Desportivo de Chaves, 15:00

Nacional – Rio Ave, 15:00

Moreirense – Benfica, 17:30

Tondela – Feirense, 20:00