Desporto FC Porto supera Vitória de Guimarães Por

O FC Porto ganhou esta noite ao Vitória de Guimarães, por 2-3, em jogo realizado no Estádio D. Afonso Henriques, para a 11.ª jornada da I Liga.

Rochinha colocou os conquistadores em vantagem, aos sete minutos, com Taremi a repor a igualdade, aos 42.

Aos 63 minutos, Estupiñán deixou o Vitória novamente na frente do marcador, mas só por dois minutos, pois Taremi ‘bisou’.

Aos 80, Luis Díaz marcou e garantiu os três pontos para os dragões.

Com o triunfo, o FC Porto manteve-se no terceiro lugar, a quatro pontos do líder Sporting e a dois do Benfica.