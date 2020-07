Desporto FC Porto sagra-se campeão nacional Por

O FC Porto conquistou nesta quarta-feira o 29.º título de campeão nacional, depois de derrotar o Sporting, por 2-0, em jogo da 32.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio do Dragão.

Danilo abriu o marcador, aos 67 minutos, após cobrança de um canto, numa altura em que a equipa da casa já tinha ameaçado, com um remate genial de Fábio Vieira, que esbarrou com estrondo na barra. Perto do fim, Marega fechou a contagem, em período de descontos.

O FC Porto, que precisava apenas de um ponto para garantir o primeiro lugar, alcança assim um título que chegou a parecer quase impossível, depois de ter ficado a sete pontos do Benfica, na primeira metade da prova.

Depois de uma primeira volta quase imaculada, os encarnados, então liderados por Bruno Lage, foram derrotados no Estádio do Dragão, no dia 8 de fevereiro, jogo que marca o início da recuperação azul e branca.

Já no primeiro lugar aquando da paragem do campeonato, em virtude da pandemia, os dragões ainda cederam pontos de forma surpreendente, frente ao lanterna-vermelha Desportivo das Aves, e poderiam ter perdido a liderança.

Mas o rival da Luz desperdiçou essa possibilidade e, desde então, o FC Porto entrou na rota das vitórias nesta ponta final da I Liga, com cinco triunfos consecutivos e apenas um golo sofrido.

Do outro lado, nesta luta a dois pelo título, o Benfica foi somando desaires, destacando-se as derrotas em casa com o Santa Clara e no terreno do Marítimo, na fase implacável do dragão.

Já sem margem de erro, a equipa encarnada, entretanto sob o comando de Nélson Veríssimo, voltou a ceder pontos diante do Famalicão, num sinal de ‘demissão’ desta luta.

Na primeira oportunidade de fechar as contas, diante do Sporting, o FC Porto atinge esse objetivo e reconquista o título perdido na época passada.

Os dragões arrecadam o segundo campeonato nas últimas três temporadas, sob o comando de Sérgio Conceição, técnico que consegue um ‘póquer’ em clássicos, vencendo as quatro partidas diante de Sporting e Benfica, na presente temporada.