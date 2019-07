Desporto FC Porto recusa proposta do Mónaco por Danilo Por

O FC Porto revelou hoje ter recebido uma proposta do Mónaco, treinado pelo português Leonardo Jardim, por Danilo, mas que recusou, adiantado que o futebolista “é esta época intransferível”.

“Ontem [segunda-feira] mesmo, o FC Porto respondeu que o jogador Danilo é esta temporada intransferível, pelo que desta forma se encerra qualquer tipo de especulação em torno deste tema”, refere o FC Porto no seu sítio oficial.

O clube, sem falar especificamente na proposta, indica que a mesma foi feita pelo Mónaco, clube que os ‘dragões’ defrontaram no sábado, no jogo de apresentação aos sócios, com vitória dos franceses por 1-0, com golo de Gelson Martins.

O Mónaco é treinado por Leonardo Jardim e no plantel conta, além de Gelson Martins, com os portugueses Rony Lopes e Gil Dias.

Danilo esteve no centro das atenções na última semana, depois de uma discussão com o treinador Sérgio Conceição na segunda-feira à noite, no estágio no Algarve.

Mais tarde, na quinta-feira, Danilo foi reintegrado nos treinos com o restante plantel, no Porto, e foi já no sábado o capitão da equipa na apresentação aos sócios.