FC Porto qualifica-se para a final da Taça de Portugal de andebol

O FC Porto qualificou-se hoje para a final da Taça de Portugal de andebol, ao bater o Póvoa Andebol, por 30-23, no primeiro encontro da ‘final four’ que se disputa este fim de semana em Sines.

Os ‘dragões’ confirmaram assim o amplo favoritismo frente à única equipa da II divisão a atingir as meias finais da competição e vão defrontar no domingo, na final, o vencedor da segunda meia final de hoje entre o Águas Santas e o Madeira SAD.

Os campeões portugueses nem sequer precisaram de carregar no acelerador para chegar ao intervalo com uma vantagem de 14-10, apesar do elevado número de exclusões de dois minutos (5) durante a primeira parte, muito por culpa, também, de alguma falta de eficácia dos poveiros.

Ainda assim, até ao último lance antes da buzina, o Póvoa Andebol nunca tinha tido uma desvantagem de três golos no marcador e aos 26 minutos conseguiu mesmo um parcial de 10-9 que fez ‘soar o alarme’ entre as hostes ‘azuis e brancas’.

A equipa de Magnus Andersson conseguiu, então, um parcial de 4-1 nos últimos quatro minutos da primeira parte para chegar ao descanso com uma vantagem de quatro golos e livre de sobressaltos.

Após o descanso, o domínio dos campeões nacionais acentuou-se com um novo parcial de 4-1 nos primeiros cinco minutos para alargar, pela primeira vez, a vantagem do FC Porto para sete golos (18-11), chegando mesmo a um parcial de 22-13 aos 40 minutos, a maior diferença que se registou no marcador.

Com o triunfo assegurado, o treinador sueco dos ‘dragões’ aproveitou para rodar a equipa e dar mais minutos a jogadores menos utilizados ao longo da época, sem prejuízo do objetivo de atingir a final.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines, em Sines.

FC Porto – Póvoa Andebol: 30-23.

Ao intervalo: 14-10.

Sob arbitragem da dupla André Gameiro e Renato Noronha, as equipas alinharam:

– FC Porto: Thomas Bauer (gr), Miguel Alves (5), Ángel Hernández (7), Miguel Martins (1), Victor Iturriza (3), Yoan Balásquez (4) e Leonel Fernandes (1). Jogaram ainda: Alfredo Quintana (gr), Alexis Borges (1), André Gomes (3), Fábio Magalhães, António Areia (3), Diogo Branquinho (1) e Daymaro Salina (1).

Treinador: Magnus Andersson.

– Póvoa Andebol: Carlos Moreira (gr), Tomás Barbosa, Ricardo Ávila (5), Pedro Vieira (1), João Santos (3), Fernando Dias (2) e André Caldas (2). Jogaram ainda: Tiago Amorim (gr), Luís Oliveira (gr), Gonçalo Meireles (2), Francisco Leitão (1), André Machado (1), Rui Lourenço (2), Tiago Magalhães (3), Fábio Campos e Rafael Pereira (1).

Treinador: Luís Silva.

Marcha do marcador: 3-1 (05 minutos), 6-4 (10), 7-6 (15), 9-6 (20), 10-8 (25), 14-10 (30), 18-11 (35), 22-13 (40), 22-16 (45), 25-16 (50), 27-20 (55), 30-23 (60).

Assistência: Cerca de 300 espetadores.