Desporto FC Porto prepara jogo com Boavista sem quatro jogadores

Cláudio Ramos, Mouhamed Mbaye, Marcano e Nakajima são os quatro nomes do boletim clínico

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do encontro com o Boavista, relativo à segunda jornada da I Liga, partida que se disputa no sábado, a partir das 21h00, no Estádio do Bessa.

Sérgio Conceição não pode contar com quatro elementos, no apronto desta quarta-feira, que decorreu no centro de treinos do Olival.

Cláudio Ramos (treino condicionado e ginásio), Mouhamed Mbaye (tratamento), Marcano (tratamento e ginásio) e Nakajima (treino integrado condicionado), são os quatro nomes que constam do boletim clínico.

O plantel do FC Porto regressa ao trabalho amanhã, às 10h30, sendo que a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, de antevisão da partida, decorre às 12h30.

Os azuis e brancos deslocam-se ao Bessa com três pontos, depois de um triunfo por 3-1, diante do SC Braga, na primeira ronda.

O Boavista, por seu turno, empatou na ronda de abertura, diante do Nacional (3-3).