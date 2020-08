Desporto FC Porto oficializa britânico Loader Por

O FC Porto anunciou a contratação do jovem avançado inglês Danny Loader. O britânico assinou até 2022 e chega proveniente do Reading.

“É fantástico e até surreal estar aqui. O FC Porto é um clube muito grande. Mal cheguei senti logo a grandeza do clube e o ambiente que se vive aqui. É uma bênção estar aqui, sinceramente”, afirmou o jogador portista.

Loader não esconde que quer ser opção em breve de Sérgio Conceição.

“Esta época claro que tenho o objetivo de conseguir chegar à equipa principal e esperar ter bons minutos dentro de campo e marcar alguns golos e entreter os nossos adeptos.”

Loader terminou contrato com o Reading, do Championship inglês, sendo, portanto, um jogador livre, chegando ao Dragão a custo zero.